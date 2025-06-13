TÜRK-İŞ, Zam Teklifini Yetersiz Buldu

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, gündeme getirilen teklifi “hayal kırıklığı” olarak tanımladı. Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü müzakerelerinde daha kuvvetli ve gerçekçi bir ikinci teklif beklediklerini dile getirdi. Peki, 2025 yılı kamu işçilerine yönelik ilk zam teklifi ne kadar oldu? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in zam talepleri neler? İşte detaylar…

KAMU ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN GÖRÜŞMELER

Görüşmeler, karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi önemli kamu kurumlarında görev yapan 4-D statüsündeki kamu işçileri dahil yaklaşık 600 bin kişiyi etkiliyor. Bu çerçevede, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile belirlenecek olan ücret artışı, geniş bir kitleyi doğrudan etkileyecek.

TEKLİFİN İÇERİĞİ VE SENDİKALARIN BEKLENTİLERİ

TÜHİS, 2025 yılı için önerdiği zam teklifinde ilk altı ay için %16, ikinci altı ay için %8 zam önermekte. 2026 yılı için ise ilk altı ayda %7 ve ikinci altı ayda %5 zam dilimi sunuyor. Ancak bu rakamlar, işçi sendikalarının beklentilerinin oldukça altında kalarak hayal kırıklığı yaratıyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri, daha kapsamlı ve yüksek oranları içeriyor.

BİR DİRENİŞ SİNYALİ

Hazırlanan taslakta, günlük brüt ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması, 2025’in ilk yarısında %50, sonraki iki dönem için ise %25’er zam yapılması ve ek olarak %10 refah payı verilmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Bakan’a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız,” diyerek, grev ve arabuluculuk süreçlerinin başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.