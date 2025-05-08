Türk İsim NATO’ya Atandı

BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALAR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda geçen hafta yapılan basın bilgilendirme toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarlarını güçlü şekilde korumaya, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik etkili katkılar sunmaya devam ettiğini aktardı.

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYNLAR

Aktürk, TSK’nın terör örgütüne karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, “Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’e rahmet diledi, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Bu vesileyle, annelerimizi de unutmadan Anneler Günü’nü kutladı.

SINIRDA YAKALANANLAR VE TUNEL İMHA FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, sınır bölgelerinde 175 kişinin yakalandığını, bunlardan 4’ünün terör örgütü mensubu olduğunu belirtti. Ayrıca, 1893 şahsın sınırda engellendiğini dile getirdi. “1 Ocak’tan itibaren yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 1841 kişinin yakalandığını, engellenen kişi sayısının ise 29 bin 657 olduğunu” ifade etti. Aynı zamanda, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak’tan itibaren yürütülen tünel imha faaliyetleri sonucunda Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiği bilgisini paylaştı.