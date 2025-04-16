Türk İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, “Güzel İşler Başarıyoruz” dedi

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas’ta düzenlenen toplantıda, “5 aylık süreç içerisinde çok güzel işler başarmaya devam ediyoruz. 6 Kasım’dan beri güzel işler yaptık ve bundan sonra da daha güzel işler yapacağız” şeklinde açıklamada bulundu. Sivas’taki İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası’nı takip etmek üzere şehre gelen Başkan Gözel, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kendisinin yanı sıra Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, antrenörler ve yerel basın mensupları katıldı.

ŞAMPİYONALARA HAZIRLIKLAR

Burada yaptığı konuşmada, “18-19 Nisan Türkiye İşitme Engelliler Rıza Keser Yıldızlar, Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlenecek. 6 Kasım 2024’te rabbim bizlere Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanlığını nasip etti. 5 aylık süreç içerisinde çok güzel işler başarmaya devam ediyoruz. Spor müsabakalarımız hız kesmeden devam ediyor” ifadesinde bulundu. Gözel, Kütahya’da düzenlenen futsal Türkiye şampiyonası ve akabinde Sivas’ta milli takım kampını gerçekleştirdiklerini belirtti.

OLİMPİYAT HEDEFİ

Ayrıca, Sivas’ın kendileri için ayrıcalıklı bir yer olduğunu vurgulayan Gözel, “Kış Olimpiyatlarına girmeye de hak kazandık, bunun gururunu yaşıyoruz. Daha sonra atletizm Türkiye şampiyonamız oldu. Geleceğin olimpiyat şampiyonalarını yetiştirmek üzere şampiyonamızı tamamladık. Yarın inşallah güreş teknik toplantımızı yapacağız. 18-19 Nisan’da İşitme Engelliler Güreşi tamamlamış olacağız. 15-26 Kasım 2025’te Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenecek olimpiyat şampiyonasında 270 kişiyle ülkemizi, bayrağımızı temsil edeceğiz” dedi. Sivas’taki şampiyonaya katılacak sporcu sayısının da 170 ile 200 arasında olacağını ifade etti.

RIZA KESER’İ ANIYORUZ

Başkan Gözel, konuşmasında Rıza Keser’i anmadan geçemeyeceğini belirterek, “Camiaya emekleri olan birisi. 2015 yılında rahmet eyledi. Allah rahmet eylesin. Rıza hocamızın adına bu şampiyonayı düzenlemek ayrı bir şey” diyerek Rıza Keser’e olan saygısını dile getirdi.