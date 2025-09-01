Türk İspanyol Maçı Kanalı Belirsiz

MAÇIN YERİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağı ise halen duyurulmadı. Yayın bilgileri açıklandığında güncellemeler yapılacak.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye – İspanya maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet alımları Passo resmi internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Süresi devam eden tüm kulüp logolu Passo kartları ile bilet alınabiliyor. Anlaşmalı olmayan kulüp taraftarları için ise ücretsiz üyelik oluşturarak bilet sahibi olma imkanı mevcut. Maç girişleri, çipli T.C. Kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulama ile yapılabiliyor.

DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİ MAÇ PROGRAMI

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri için belirlenen maç programı aşağıdaki gibidir:

– 4 Eylül 2025 – 19:00: Gürcistan – Türkiye

– 7 Eylül 2025 – 21:45: Türkiye – İspanya

– 11 Ekim 2025 – 21:45: Bulgaristan – Türkiye

– 14 Ekim 2025 – 21:45: Türkiye – Gürcistan

– 15 Kasım 2025 – 20:00: Türkiye – Bulgaristan

– 18 Kasım 2025 – 22:45: İspanya – Türkiye

