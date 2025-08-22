Türk İstatistik Kurumu, Sıfır Atık’ı Destekleyecek

İMZA TÖRENİ

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte, protokole Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. Bu protokolle, sıfır atık alanındaki verilerin sağlıklı, güvenilir ve nitelikli şekilde toplanması, analiz edilmesi ve kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılması amaçlanıyor. Ayrıca, Sıfır Atık Vakfı bünyesinde hayata geçirilecek ‘Sıfır Atık Veri Merkezi’ çalışmalarında, TÜİK’in uzmanlığı ve teknik desteği sunulacak.

VERİLERİ DÜZENLİ OLARAK İŞLEYECEĞİZ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanacak bu iş birliği protokolü, sürdürülebilir bir gelecek yolculuğumuzda kritik bir dönüm noktasıdır. 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan ve 2019’da Birleşmiş Milletler çatısı altına taşınan ‘Sıfır Atık Hareketi’, bugün yaptığı Uluslararası ‘Sıfır Atık Veri Merkezi’ iş birliği protokolüyle yeni bir aşamaya geçiyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu kararların ardından, Birleşmiş Milletler ‘in Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun almış olduğu tavsiye niteliğindeki kararlarla sıfır atık alanında dünyaya ilham olmaya devam ediyoruz” dedi.

VATANDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

Ağırbaş, “Vatandaşlarımız ve kurumlarımız bu verileri düzenli olarak paylaşarak yeni stratejiler geliştirme yolunu arayacak. Sıfır Atık Vakfı olarak 85 milyon vatandaşımızın her birinin fikri bizim için önemli. Ortak akılla çözüm arayışı içerisindeyiz. Sıfır atık ve çevre konularını siyaset üstü bir konu olarak ele alıyoruz. Bu nedenle toplumun tüm paydaşlarıyla düzenli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Aldığımız görüşlerle çalışmalarımızı gözden geçirip yeni yol haritası belirleyeceğiz” dedi. Ayrıca, mevcut iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için dünya genelinde de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

SEFERBERLİK GEREKİYOR

TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya, “Çevre ve iklim değişikliği konusu dünya gündeminin merkezine yerleşmiştir. Biz, çevre Bakanlığımızla birlikte veriler toplamakta ve bu verileri uluslararası kuruluşlarla paylaşmaktayız. Bu protokol, kamu-sivil toplum iş birliğini hayata geçirecek bir iş birliği ortamı sunuyor. Sivil toplumun önderliğinde kurulan bu vakfın liderliği, bu konudaki çalışmaların önemini bize hatırlatıyor” şeklinde konuştu. Bu protokol ile tüm paydaşların aktif bir şekilde çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti.