Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret konusunda açıklama yaptı.

Asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş’ten yeni çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretin aralık ayının ilk 10 gününde belirlenmesini talep etti.

Gelecek yıl asgari ücret ne olacak? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtı merak ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili çağrı yaptı.

Adana’da konuşan Atalay, “Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Uzatmanın anlamı yok. İşçiyi tebessüm ettirecek rakam inşallah gelir. Bunu yaparken işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerek” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLE 15 GÜN BİLE GEÇİNEMEZSİNİZ”

Asgari ücretin geçmişte belirleme ücreti olarak kullanıldığını ve şimdilerde geçim ücreti olduğunu kaydeden Atalay şunları söyledi:

“2825 lirayla değil 1 ay 15 gün bile geçinemezsiniz. İnsanları tebessüm ettirecek rakamı önümüze getirsinler imzalayalım. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz. Asgari ücretlinin sıkıntısını dile getirip çözüm almaya çalışıyoruz. Bunu vergiyle ülkeyi yönetenlerin düşünmesi lazım. İşvereni sıkıntıya sokmadan işçimize de asgari ücretle geçinebilecek bir ücret sağlamak durumundayız.”