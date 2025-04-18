Türk Kahvesi Kültürünü Tanıtıyoruz

KAHVE GELENEĞİ YAŞATIYORUZ

Türk kahvesi geleneğini korumak ve bu geleneği şehrimizdeki uluslararası öğrencilere tanıtmak amacıyla Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği “Bir Fincan Kahvenin…” isimli bir proje başlattı. Bu projede, Erzurum’da öğrenim gören uluslararası öğrencilerin evlerine gidilerek Türk kahvesi geleneği anlatılıyor. Dostluk ve samimiyetin bir göstergesi olarak öğrencilere Türk kahvesi hazırlanıp sunuluyor. Ardından, kahveler derin sohbetlerin eşliğinde yudumlanıyor. Proje hakkında açıklama yapan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, “Bu proje kapsamında öğrencilerimizin evine giderek onlara kültürümüzün yaşayan mirası Türk kahvesini tanıtıyoruz. Altılı fincan takımı, Türk kahvesi ve Türk lokumu hediye ediyoruz. Ardından Türk kahvesi eşliğinde öğrencilerimizle güncel konularda sohbet ediyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık otuz öğrenci evine gitmeyi planlıyoruz. Projeyle beraber öğrencilerimize Türk kültürünü yakinen tanıtmak istiyoruz.” dedi.

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ

Kahvenin İstanbul’da kahvehanelerde sunulmaya başlandığı 16. yüzyıldan bu yana Türk kahvesi kültürü, geleneklerimizin en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Bu gelenek, Türk toplumunun kültür mirası olarak kabul edilmekte ve toplumun farklı kesimlerinden bireyler tarafından paylaşılmaktadır. 16. yüzyılda Türk toplumuna kazandırılan kahvehaneler, en uç bölgelerde bile açılmıştır. Bu, Türk kahvesine olan artan talebin bir kanıtıdır. Bir ya da daha fazla kahve takımı bulunmayan bir Türk evini düşünmek neredeyse imkansızdır. Türk kahvesi, diğer içeceklerden farklı olarak sadece içilmek için değil, aynı zamanda Türk yaşam tarzının bir sembolü olarak görülmektedir.

Türk kahvesi, Türk toplumunda misafirperverlik ve dostluğun bir işareti olarak merkezi bir rol oynamaktadır. Özel misafirlere saygı göstermek için, günlük hayatta kullanılanların ötesinde, daha özel fincanlarla kahve sunulmaktadır. Gelenek, toplumun her kesiminden insanlara ulaşmakta ve “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane.” Türk atasözünde olduğu gibi geçmişteki sosyal ilişkilerin bir yansıması olarak algılanmaktadır. Arkadaşları kahve içmek için davet etmek, samimi sohbetler gerçekleştirmek ya da günlük olayları paylaşmak, bu ihtiyaçların bir göstergesi olmaktadır.