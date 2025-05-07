Türk Karayolu Ağında 2024 Kazalar Arttı

2024 YILINDA TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARI VERİLERİ

2024 yılının Türkiye karayolu ağında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalardan 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarlı, 266 bin 855’i ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ise dikkat çekiyor. Yıl içinde gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5’i yerleşim yeri içinde, yüzde 14,5’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. 2024 yılı içinde 6 bin 352 kişi kazalar sonucunda hayatını kaybetti, 385 bin 117 kişi ise yaralandı.

ÖLÜM VE YARALANMALAR

2024 yılında Türkiye’de meydana gelen 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde yaşamını yitirirken, 3 bin 639 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve etkisiyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında ortalama günlük 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölü ve 1055,1 yaralama gerçekleşti. Son on yıl içerisinde karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi yaşamını yitirdi, 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı. Önceki yıla göre toplam ölü sayısı yüzde 3,0 azaldı, yaralı sayısı ise yüzde 9,8 arttı.

TRAFLİK KAZASI İSTATİSTİKLERİ

2024 yılında 2023 yılına kıyasla trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,9, toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 9,1 ve yaralı sayısı yüzde 9,8 arttı. 2024 yılında 100 bin taşıt başına 20,3 trafik kazası ölümü meydana geldi. Motorlu kara taşıtlarının sayısı 2023 yılında 28,7 milyon iken, bu sayı 2024 yılında 31,3 milyona yükseldi. 2023’te 6 bin 548 olan trafik kazası ölümleri, 2024 yılında 6 bin 352’ye gerileyerek, 100 bin taşıt başına düşen trafik kazası ölü sayısı 2023 yılında 22,8 iken 2024’te 20,3’e düştü.

ÖLÜM VE YARALANMA DURUMU

2024 yılında en fazla ölü sayısı 325 ile Ankara’da kaydedilirken, en fazla yaralı sayısı 41 bin 414 ile İstanbul’da oldu. En az ölü sayısı ise 4 ile Ardahan’da, en az yaralı sayısı 331 ile Bayburt’ta görüldü. Ölümlerin yüzde 56,4’ü yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluştu. Toplam ölümlü yaralanmalı kazaların 266 bin 855’inin 228 bin 120’si yerleşim yeri içinde, 38 bin 735’i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

SÜREKLİ CELL

2024 yılındaki trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 48,4’ünü sürücüler, yüzde 30,6’sını yolcular, yüzde 21,0’ını ise yayalar oluşturdu. Yaralananların yüzde 52,7’si sürücü, yüzde 36,3’ü yolcu, yüzde 11,0’ı ise yayalardan oluştu. Cinsiyetlerine göre bakıldığında, ölenlerin yüzde 76,2’sinin erkek, yüzde 23,8’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3’ünün erkek, yüzde 30,7’sinin kadın olduğu görüldü. Son on yılda 28 bin 8 sürücü, 20 bin 646 yolcu ve 14 bin 108 yaya hayatını kaybetti.

İNCİNEBİLİR YOL KULLANICILARI

2024 yılında incinebilir yol kullanıcılarının (yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri) ölüm sayısı 2 bin 681, yaralı sayısı ise 162 bin 295 olarak belirlendi. İncinebilir yol kullanıcıları, 2024 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 42,2’sini, 385 bin 117 yaralanmanın ise yüzde 42,1’ini oluşturdu. Motosiklet sürücülerinin ölü sayısı 19,3 ile büyük bir orana sahip olurken, yayalar ise 21,0 ile dikkat çekiyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KAZA VERİLERİ

Yaş gruplarına göre trafik kazası ölümleri incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1’ini, 18-24 yaş grubu yüzde 15,1’ini, 25-64 yaş grubu yüzde 54,2’sini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 20,5’ini oluşturdu. Yaralanmaların yaş gruplarına göre dağılımı ise, 0-17 yaş grubu yüzde 17,7, 18-24 yaş grubu yüzde 24,5, 25-64 yaş grubu yüzde 51,3 ve 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 6,5 olarak belirlendi.

KAZA VE KUSURLAR

2024 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 392 bin 740 taşıtın yüzde 41,8’i otomobil, yüzde 31,5’i motosiklet, yüzde 13,7’si kamyonet, yüzde 2,3’ü minibüs ve diğer taşıtlar oluşturdu. Ölümlerin yüzde 51,9’u tek araçlı kazalarda, yüzde 41,9’u iki araçlı kazalarda ve yüzde 6,2’si çok araçlı kazalarda meydana geldi.

KUSURLAR ANALİZİ

2024 yılında meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının veri analizi yapıldığında, kusurların yüzde 90,1’inin sürücülere ait olduğu belirlendi. “Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak” kusuru, toplam kusurların 105 bin 802’sini oluşturup en sık görülen durum oldu. Diğer yandan, “Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak” ve “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak” gibi sebepler de büyük oranda yaşanıyor.

KAZA ZAMANI VE GÜN DÜZENİ

2024 yılında meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 65,3’ü gündüz, yüzde 32,6’sı gece, yüzde 2,1’i ise alacakaranlıkta gerçekleşti. Ülkemizde en fazla ölüm ile sonuçlanan kazalar ise yayaya çarpma ile ortaya çıkarken, ölümlü yaralanmalı kazaların en çok Ağustos ayında ve Cuma günleri meydana geldiği görüldü.