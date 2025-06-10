TÜRK KIZILAY 157’nci Yılını Kutluyor

157’NCİ YILINDA KIZILAY’IN GÜCÜ

Türkiye’nin iyilik hareketi olan Türk Kızılay, kuruluşunun 157’nci yılını kutluyor. 157 yıldır ülkemizde insani yardımlar sağlayan Kızılay, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde, bağışçı sayısını ve bağış miktarını artırıyor. “Hepimizin Kızılay’ı” anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın önemini vurgulayan Türk Kızılay, yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

GÖNÜLLÜLERİN ÖNEMİ

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülerin katkısının değerini belirtirken, “Kızılay bundan tam 157 yıl önce 11 Haziran 1868’de bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir” dedi. Yılmaz, bu aile sayesinde Kızılay’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline geldiğinin altını çiziyor. “Gönüllülerimize ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu büyük iyilik çınarına bugüne kadar su veren, can veren tüm iyi insanları rahmet ve şükranla anıyoruz” şeklinde ekledi.

BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Yılmaz, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde yaşanan bağış artışının güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Bu artışı sağlayan, ‘Hepimizin Kızılay’ı’ diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz” dedi. Yılmaz, bu özveri sayesinde yardım faaliyetlerinin kapsamını genişleterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın amaçlandığını belirtti.

KIZILAY AŞEVLERİ GENİŞLEYECEK

Kızılay, 157’nci yılı dolayısıyla günde 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerinin sayısını 81 ile yaymayı hedefliyor. Sadece ekonomik destek sağlamanın ötesinde, evlerinde yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli bireylere de sıcak yemek hizmeti sunan aşevleri, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afet durumlarında beslenme hizmetlerinde önemli görevler üstleniyor.

KIZILAY BUTİK MAĞAZALARIYLA YARDIMLAR GÜÇLENİYOR

Kızılay’ın diğer bir öncelikli projesi olan Kızılay Butik mağazaları, ülke çapında yaygınlaştırılarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu mağazalarda bağışlanan giysi ve ihtiyaç malzemeleri, sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sunuluyor. “200’den fazla Kızılay Butik mağazesinden ihtiyaç sahipleri kendi bedenlerine uygun kıyafetleri seçerek alabiliyor,” diyen Yılmaz, bu projelerin üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler başta olmak üzere binlerce kişiye ulaşarak devam edeceğinin beklendiğini belirtti.