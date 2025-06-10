Türk Kızılay, 157 Yıldır İyilik Yapıyor

TÜRK KIZILAYI’nın 157. YIL DÖNÜMÜ VE İYİLİK HAREKETLERİ

Gönüllüler ve bağışçıların katkılarıyla büyüyen Türk Kızılay, kuruluşunun 157. yıl dönümünde Türkiye’nin en geniş kapsamlı iyilik hareketi olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Kurumdan yapılan açıklamada belirtildiği gibi, 11 Haziran 1868’den bu yana insan odaklı çalışmalarıyla hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanında duran Türk Kızılay, yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle yardım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Her gün 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerini, 157. yıl etkinlikleri çerçevesinde 81 ile yaymayı hedefleyen Kızılay, toplumun dezavantajlı kesimlerine sürdürülebilir destek sağlamak ve sosyal dayanışma ile yardımlaşma kültürünü güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor.

AFET DURUMLARINDA ÖNEMLİ ROL

Ayrıca alevlenen aşevleri, afet ve acil durumlarda afetzedelerin ve yardım personelinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayati bir rol üstlenecek. Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre, afet durumlarında beslenme hizmetlerinden sorumlu olan Türk Kızılay, bu projeyle afet müdahale kapasitesini artıracak ve kriz anlarında daha etkin, hızlı bir şekilde hizmet sunmayı hedefliyor. Yapılan açıklamada, bağışlanan giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerinin sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunulduğu, Kızılay Butik mağazalarıyla daha fazla kişiye ulaşmanın amaçlandığı dile getirildi.

KIZILAY BUTİK MAĞAZALARIYLA YARDIM ELİ

Türkiye genelindeki 200’den fazla Kızılay Butik mağazası sayesinde ihtiyaç sahiplerinin kendi bedenlerine uygun kıyafetleri seçerek alabilmesi sağlanıyor. Üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler de dahil olmak üzere her gün binlerce kişiye ulaşan bu projenin yaygınlaşarak devam etmesi hedefleniyor. Ayrıca, enteral beslenme, kan torbası üretimi ve plazmadan ilaç üretimi gibi vizyoner projelerle sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Kızılay, yenilikçi çalışmaları ile sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de yanında durmaya kararlılıkla devam ediyor.

KIZILAY’IN GÜCÜ GÖNÜLLÜLERİNDEN GELİYOR

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’ın başarısında gönüllülerin katkısının paha biçilemez olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Türk Kızılay olarak özellikle kurban ve ramazan dönemlerinde bağışçı sayımızı ve bağış miktarımızı her yıl artırmamız, bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu artışı sağlayan, ‘Hepimizin Kızılayı’ diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyoruz” dedi. Kızılay’ın 157 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, “Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakarlıklarıyla büyüyor. Gönüllülerimizin çalışmaları sayesinde Kızılay, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Yılmaz son olarak, “Bu büyük iyilik çınarına bugüne kadar su veren, can veren tüm iyi insanları rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlardan devraldığımız iyilik bayrağını daha da yükseklere çekmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.