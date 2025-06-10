Türk Kızılay, 157 Yıldır İyilikte

TÜRK KIZILAY, 157. YILINI KUTLUYOR

Türkiye’de iyilik hareketi olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, 157. yıl dönümünü kutluyor. Türk Kızılay, 157 yıldır Türkiye’de людей iyilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde bağışçı sayısını ve bağış miktarını artırarak ‘Hepimizin Kızılay’ı’ felsefesiyle bu özel yılı kutluyor. Yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle Türkiye’nin en büyük gönüllü hareketlerinden biri olan Kızılay, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için sürekli gayret gösteriyor.

GÖNÜLLÜLERİN KATKISI DEĞERLİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülerin katkısının paha biçilemez olduğuna dikkat çekerek, “Kızılay bundan tam 157 yıl önce 11 Haziran 1868’de bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir” diyor. Yılmaz, bu ailenin iyiliği yaşam biçimi haline getiren insanların fedakarlıklarıyla büyüyen bir yapı olduğunu belirtiyor ve “Gönüllülerimizin özverili çalışmaları sayesinde Kızılay, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline gelmiştir” ifadesini kullanıyor. Yılmaz, bu iyilik çınarına su veren, can veren tüm iyi insanları anarak, “Onların sayesinde bu iyilik hareketi her geçen gün daha da büyümektedir. Bu büyük iyilik bayrağını daha da yükseklere çekmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuşuyor.

BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde bağışçı sayısındaki artışın güvenin bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Yılmaz, “Bu artışı sağlayan, ‘Hepimizin Kızılay’ı’ diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyor, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Bu güçlü dayanışma kültürünü birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” diyerek minnettarlığını ifade ediyor.

AŞEVLERİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Kuruluşunun 157. yılında Türk Kızılay, her gün 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerini 81 ilde yaymayı hedefliyor. Kızılay aşevleri, sadece ekonomik destek sağlamakla kalmayıp, evlerinde yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli bireylere de sıcak yemek hizmeti sunarak önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre afetlerde beslenme hizmetlerinden sorumlu olan Kızılay, bu projeyi genişleterek kriz anlarında daha etkin ve hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor.

KIZILAY BUTİK’LERİYLE SOSYAL YARDIMLAR YAYGINLAŞIYOR

Kızılay’ın bir diğer önemli projesi olan Kızılay Butik mağazaları, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Bu mağazalarda bağışlanan giysi ve ihtiyaç malzemeleri, sosyal yardımlar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulama, hem bağışçıların desteklerini artırmayı hem de yardım alan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Türkiye genelinde 200’den fazla Kızılay Butik mağazasında ihtiyaç sahipleri, kendi bedenlerine uygun kıyafetleri seçerek alabiliyor. Üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler gibi birçok alanda günlük binlerce kişiye ulaşan bu projenin yaygınlaşarak devam etmesi bekleniyor.