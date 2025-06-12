Türk Kızılay 157. Yılını Kutladı

157’NCİ YIL KUTLAMALARI

Türk Kızılay, kuruluşunun 157’nci yılını kutlamak amacıyla 11 Haziran gecesi Türkiye’nin çeşitli simgesel yapılarında kırmızı ışıklandırma gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın katkılarıyla, bu özel günde önemli yapılar kırmızı renge büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü, gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

GALATA KULESİ’NDE ÖZEL GÖRSEL

Galata Kulesi üzerine, Kızılay’ın 157’nci yılına özel olarak hazırlanan bir görsel yansıtıldı. Ayrıca, başkent Ankara’nın simgesi olan Atakule’de de özel bir aydınlatma yapıldı. Kule ekranlarında, Kızılay’ın kuruluş yıldönümüne yönelik hazırlanan görseller paylaşıldı. Bu etkinlikler, Kızılay’ın geçmişine duyulan saygıyı ve insanlığa yaptığı hizmetleri kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

ANLAMLI BİR GECE

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Bu anlamlı gece, Türk Kızılay’ın köklü geçmişine duyulan saygının, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı” ifadeleri kullanıldı. Bu kutlamalar, Kızılay’ın insanlığa olan katkılarını vurgulamak adına önemli bir etkinlik olarak belirlendi.