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Türk Kızılay, 157. Yılını Kutladı

KIZILAY’IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Türk Kızılay’ının 157’nci kuruluş yıldönümünde, Türkiye’nin ikonik yapıları kırmızı ışıkla aydınlatıldı. 11 Haziran gecesi, Kızılay’ın kuruluş günü dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın katkılarıyla, ülkenin önemli yapıları kırmızı bir görünüm aldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatılıyor.

Ayrıca, Galata Kulesi’nin üzerine Kızılay’ın 157’nci yılına özel olarak hazırlanan görsel yansıtıldı. Başkent Ankara’daki simge yapılarından Atakule’de de özel bir aydınlatma ve hazırlanan görseller kule ekranlarında sergilendi. Bu anlamlı gece, Türk Kızılay’ının köklü geçmişine duyulan saygının yanı sıra, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yer edindi.

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