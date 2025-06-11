Türk Kızılay 157. Yılını Kutladı

157. YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türk Kızılay, 157. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Tekirdağ’da bir çelenk sunma etkinliği gerçekleştirdi. Törende, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İYİLİK HAREKETİ OLARAK TÜRK KIZILAY

Törende bir konuşma yapan Üğüden, Türk Kızılay’ın gönüllülerle bağışçıların katkılarıyla büyüyen bir iyilik hareketi olduğunu ifade etti. Kızılay’ın, 11 Haziran 1868’de kurulduğunu anımsatarak, “Türk Kızılay, kuruluşundan bu yana insan odaklı çalışmalarıyla yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almıştır. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.