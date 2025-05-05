Türk Kızılay 47 Milyon Hayata Dokunacak

YENİ KAN TORBASI ÜRETİM FABRİKASI

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “İstanbul’da inşaatı hızla yükselen Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek ve ülkemizin dışa bağımlılığını bu alanda sona erdirecek.” olarak belirtti. Yılmaz, Kızılay’ın ATO Congresium’da düzenlenen 105. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına, Türk Kızılay’a her zaman destek veren Kızılay Onursal Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladı. Yılmaz, Kızılay’ın kuruluşu sırasında sadece bir cemiyet olmadığını, cephede Mehmetçiğin yanında, cephe gerisinde ise inleyen bir askerin yanında edilen dualar olduğunu hatırlatarak, “Bir hemşirenin titreyen elleriyle sardığı sargı, bir hekimin sabırla sürdüğü merhem ve Anadolu’nun dört bir köşesinden yükselen ‘Allah yardımcıları olsun’ niyazlarının toplamıydı. İsmi zaman içinde değişse de özündeki o merhamet ve şefkat meşalesi hiç sönmedi.” dedi.

KIZILAY’IN DERİN KÖKLERİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kızılay” adını verdiği cemiyetin, Çanakkale siperlerinden afet bölgelerine, Afrika çöllerinden Gazze’ye kadar insaniyet bayrağının taşıyıcısı olduğunu belirten Yılmaz, “Bugün Kızılay dediğimizde, sadece bir kurumdan değil, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarından bahsediyoruz.” diye ekledi. Yılmaz, Kızılay’ın 157. yaşına yaklaşan bir kurum olarak, Türkiye’nin dört bir yanında 513 şube ve temsilcilikle, 46 aşevinin, 199 Kızılay butiklerinin, 400 bine yaklaşan gönüllünün ve 1 milyonu aşkın bağışçının desteğiyle iyilik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

KIZILAY’IN DÜNYA ÇAPINDAKİ ETKİSİ

Türk Kızılay’ın 2024 yılında yurt içinde ve yurt dışında 47 milyondan fazla insanın hayatına dokunmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, “Devletimizin varlığını hissettirdiği her coğrafyada, savaşın, açlığın, çaresizliğin kol gezdiği her toprakta biz de varız.” ifadesini kullandı. Yılmaz, “Bugün Gazze’deyiz, bombaların gölgesinde, yıkıntılar arasında bir tencere kaynıyorsa, o tencerenin başında Türk Kızılay vardır.” diye vurguladı. Dünyada insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının hızla artığına ve insani yardım bütçelerinin azaldığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin Gazze’ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olduğunu belirtti.

KANDA LİDER ÜLKE OLMA HEDEFİ

Yılmaz, Türk Kızılay’ın dünyadaki 192 Kızılay-Kızılhaç derneği arasında en fazla ülkeye ve insana yardım eden birinci cemiyet olduğunu belirtti. Suriye’nin kuzeyinde, Humus’ta, Halep’te ve Şam’da da aktif olduklarını ifade eden Yılmaz, “Artık sadece yardım değil, onurlu geri dönüşlerin de kapısını aralamaya çalışıyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2005 yılında verdiği kan bağışlarıyla ilgili talimatı anımsatan Yılmaz, Türk Kızılay’ın kan hizmetlerinde önemli bir devrim gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Türk Kızılay’ın Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 90’dan fazlasını karşıladığını belirten Yılmaz, “Hedefimiz kan bağış kampanyasında dünyada lider ülke konumuna yükselmektir.” açıklamasını yaptı.

YENİ YATIRIM VE GELECEK PLANLARI

Yılmaz, artık yurt dışından ithal edilen kan torbalarının Türkiye’de yerli ve milli olarak üretileceğini ve bu konuda da yeni adımlar atılacağını ifade etti. Ayrıca, Türk Kızılay’a bağlı Bilim Kurulu’nun rehberliğinde, insan plazmasından yerli ve stratejik kan ilaçlarının üretimine başlanacağını belirten Yılmaz, Ankara’da kurulacak tesisin AR-GE merkezi olarak bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapacağını ifade etti.

AFET BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Türk Kızılay’ın afet bölgesindeki çalışmalarının önemine de değinen Yılmaz, “Açtığımız kütüphanelerle çocuklarımızın eğitimi kaldığı yerden devam etti. Gençlerimize yeni ufuklar, yeni pencereler açıldı. Çiftçilerimize ve esnafımıza ekonomik kalkınma desteği sağladık.” dedi. Yeni dönemde 81 ilde aşevleri ve Kızılay butikleri kuracaklarını ve 2025 yılında her yaştan 4 milyon vatandaşa afet bilinci eğitimleri vereceklerini belirtti.