Türk Kızılay, 504 Öğrenciyi Üniversiteye Yerleştirdi

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTMASI

Türk Kızılay’ın deprem bölgesinde hizmet veren 100. Yıl Kütüphanelerinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 504 öğrenci üniversiteli oldu. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Kızılay kütüphanelerinden faydalanan öğrencilerin belirli bölümlerden aldıkları başarılar dikkat çekiyor.

BÖLÜMLERE GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ DAĞILIMI

Toplamda 156 öğrenci tıp fakültelerine, 74 öğrenci mühendislik fakültelerine, 73 öğrenci eğitim ve fen-edebiyat fakültelerine, 67 öğrenci ise sağlık bilimleri bölümlerine yerleşti. Ek olarak, 34 öğrenci iktisadi, idari ve sosyal bilimler, 20 öğrenci hukuk, 12 öğrenci diş hekimliği, 3 öğrenci iletişim alanında başarıyla yerleşim gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, 65 öğrenci de farklı bölümlerde üniversiteye giriş hakkı kazandı. Böylece toplamda 504 öğrenci, Kızılay kütüphanelerindeki hazırlık süreçlerinin ardından hayallerine kavuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, “Deprem bölgesinde kurduğumuz kütüphaneler çocuklarımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı oldu. Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkanları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz,” dedi.