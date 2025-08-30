Türk Kızılay, 504 Öğrenciyi Yerleştirdi

KÜTÜPHANELERDEN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

TÜRK Kızılay, deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphanelerinden faydalanan 504 öğrencinin YKS sınavında gösterdiği başarı ile üniversitelere yerleştiğini açıkladı. Kızılay, bu kütüphanelerden yararlanan öğrencilerden 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, “156’sı Tıp Fakültelerine, 74’ü Mühendislik Fakültelerine, 73’ü Eğitim ile Fen-Edebiyat fakültelerine ve 67’si Sağlık Bilimleri bölümlerine” yerleşti. Ayrıca, “34 öğrenci İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, 20 öğrenci Hukuk, 12 öğrenci Diş Hekimliği, 3 öğrenci İletişim alanında” başarı gösterirken, “65 öğrenci de farklı bölümlerde üniversiteye girmeye hak kazandı.” Bu şekilde, toplamda 504 öğrenci, kütüphanelerdeki hazırlık sürecinin ardından hayallerine ulaştı.

GENÇLERİN BAŞARISI İLE YANIMIZDA OLALIM

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, elde edilen sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde kurduğumuz kütüphaneler, çocuklarımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı oldu” ifadelerine yer verdi. Yılmaz, “Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu imkanları sağlayan bağışçılara şükranlarını sundu ve “Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz” dedi.