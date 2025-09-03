Türk Kızılay, Afganistan’a yardım gönderdi

AFGANİSTAN’DAKİ DEPREM SONRASI YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay, Afganistan’da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürüyor. Depremin yaralarını sarmak amacıyla, Türkiye’den gelen uzman personelle desteklenen Kızılay, bölgedeki insani yardımlarını hızlandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Yardımlar, deprem bölgesinden yerel olarak temin edilen gıda kolileri ve sıcak yemek dağıtımıyla gerçekleştiriliyor.

GIDA VE HİJYEN MALZEMELERİ UÇAKLA GÖNDERİLİYOR

Kızılay, AFAD koordinasyonunda özel olarak hazırlanan bir yardım uçağına binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yükledi. Bu yardımlar, Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü’nde bulunan askeri kargo uçağına taşındı ve gün içerisinde bölgeye sevk edilmesi bekleniyor.

AÇILAN İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR

Afet sonrası bölgede acil olarak arama ve kurtarma ekiplerine, tıbbi desteğe, barınma malzemelerine, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyuluyor. Türk Kızılay, bu ihtiyaçların karşılanması için elinden geleni yaparak Afganistan halkına yardım ulaştırma konusunda kararlılığını sürdürüyor.