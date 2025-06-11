Türk Kızılay Afyonkarahisar, Kurbanları Ulaştırdı

AFYONKARAHİSAR KIZILAY ŞUBESİ’NİN KURBAN ORGANİZASYONU

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Kurban Bayramı’nda il genelinden toplanan 334 hisse kurbanı Nijer’de keserek yardıma muhtaç ailelere ulaştırdı. Afyonkarahisar Şubesi’nin “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla düzenlediği kampanya sayesinde bu yıl alınan vekaletlerle yapılan kurban kesimlerinde geçen yıla göre yüzde 50 artış sağlandı.

KURBAN KESİM SÜRECİ

Toplamda 241 hisse kurban, bayramın ilk üç günü boyunca Kızılay görevlileri, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde kesildi. Vekalet sahipleri, kurban kesim işlemleriyle ilgili olarak SMS ve sesli mesaj yoluyla bilgilendirildi. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Üngör, Nijer’de yapılan kurban kesim çalışmalarına katılarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR MESAJI

Üngör yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layıkıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bağışlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum” diye belirtti.