Türk Kızılay Ağrı’dan Ramazan Bağışları

RAMAZAN BOYUNCA Sıcak YEMEK DESTEĞİ

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı süresince hayırseverlerin katkılarıyla engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 3200 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yemek, giyim ve gıda desteği sunan Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında yapmış olduğu çalışmaları artırarak daha fazla haneye yardım elini uzatıyor.

BAĞIŞ MİKTARI ARTIYOR

Ramazan dönemi boyunca hayırseverlerden topladığı bağışla Türkiye genelinde dördüncü sıraya çıkan Ağrı Kızılay, il merkezi ve ilçelerde toplamda 20 milyon TL’ye yakın bağış topluyor. Elde edilen ayni ve nakdi bağışlarla birlikte, 6000 gıda kolisi ve market alışveriş kartı dağıtımı yapılıyor. Kızılay ekipleri, yalnız yaşayan yaşlılarla “Gönül Sofraları” kurarak iftar yaparken, “Anne Eli Sofraları” kapsamında yetim ailelere misafir oluyor. Ramazan ayının 15. günü, yani Dünya Yetimler Günü’nde, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde yetim çocuklar ve anneleri için özel iftar programları düzenleniyor.

KÖYLERDE YARDIM FAALİYETLERİ

Kızılay gönüllüleri, Ağrı’nın Hamur, Diyadin, Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerindeki 164 köyü ziyaret ederek gıda kolileri dağıtıyor ve 18 bin parça kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Fitre ve zekat bağışları iftardan sonra dağıtılarak gece yarısına kadar çalışmalar sürdürülüyor. Ramazan boyunca farklı etkinlikler de düzenleyen Kızılay ekipleri, okulları, Kur’an kurslarını ve hastaneleri ziyaret ediyor. Kadir Gecesi’nde merkez cami önünde 3000 kişiye lokma dağıtımı yapılırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iftar sonrası çay programı düzenleniyor ve 14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorlara özel ziyaretler gerçekleştiriliyor.

YETİMLER İÇİN BAYRAM HEDİYELERİ

Yetim çocukların bayram sevincine ortak olabilmek amacıyla başlatılan kampanya sayesinde 370 bin TL bağış toplanıyor. Bu bağışlarla 250 yetim çocuk, mağazaya götürülerek kendi bayramlıklarını seçme fırsatı elde ediyor. İftar sofraları kurularak, yetimler unutulmuyor. Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Ramazan ayının bereketini daha fazla haneye ulaştırmak için büyük bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Aşevimizden Ağrı merkezde 3200, Doğubayazıt aşevinde ise 1200 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırdık. Genel Merkezimizin destekleriyle 4 milyon TL zekat desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlattığımız ‘Bir Sınıf Bir Koli’ projesi ve bağışçıların destekleriyle 6000 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuyla geçtiğini aktaran Tatlı, “Ekmek dağıtımı, bayram şekeri dağıtımı gibi her konuda hayırseverler bizlere destek oldu. Biz de Kızılay personelimiz ve gönüllülerimizle emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.