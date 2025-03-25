Türk Kızılay Ağrı’dan Ramazan Yardımı

RAMAZAN YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı süresince ihtiyaç duyanlara yardımlar yapmaya devam ediyor. Hayırseverlerden alınan gıda kolileri, gönüllü ekipler tarafından köylere ulaştırılıyor. Taşlıçay ilçesinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları çerçevesinde ekipler, gündüz saatlerinde başlattıkları iyilik yolculuklarını iftar sonrası da sürdürmeye devam ediyor.

GECE DE DAĞITIMLARA DEVAM

Gece karanlığında dahi dağıtımları sürdüren ekipler, her hane ile buluşmayı amaçlıyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak hayırseverlerin göndermiş olduğu emanetleri teslim ediyor. Türk Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri, Ramazan süresince yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtirken, bağış yapan herkese teşekkür ediyor.