Türk Kızılay Ağrı’dan Ramazanda 3200 Kişiye Yemek

RAMAZAN BOYUNCA SIK SICA YEMEK DAĞITILIYOR

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı süresince 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Ağrı Valiliği ile hayırseverlerin iş birliği sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi yapılmakta. Günün erken saatlerinden itibaren hazırlanan yemekler, gönüllüler aracılığıyla 600 aileye teslim edilmekte.

VALİ KOÇ PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kızılay’ın yürüttüğü projeyi yerinde inceledi. Vali Koç, bu tarz projelerin ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız hissetmemesi bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Valilik olarak sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarından geçen yıl yaklaşık 5 milyon TL, bu yıl ise 8 milyon TL gibi destek sağlayarak projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. “Bizler hem sosyal devlet olma gereği hem de kadim kültürümüzün bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak, ilimizde hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, ihtiyacı olan kim varsa onların yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız kendisini garip hissetmesin” dedi.

HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Vali Koç, Ramazan ayında Kızılay ile iş birliği yaparak, şehirde ve şehir dışında yaşayan hemşehrilerin desteğiyle 600 aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirtti. Sosyal yardımlaşma vakfı kaynaklarından destek sağlamaya devam ettiklerini dile getirirken, projeye destek veren hemşehrilerine de teşekkür etti. “Her gün bir hemşehrimiz, bir veya iki gün bu mutfakta kaynayan kazanların masraflarını karşılıyor. Bunun gibi projelerimizi geliştirerek sürdürme gayretindeyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, herkesin Ramazan ayını kutladığını ifade etti.