Haberler

TüRk Kızılay Anamur Şubesi Ziyareti Yapıldı

ZİYARETİN DETAYLARI

Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuz, beraberindeki heyet ile birlikte kaymakamı ziyaret ederek, Türk Kızılay’ın ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinde durdu.

Kaymakam Topsakaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti. Bu ziyaret, Türk Kızılay’ın bölgedeki etkisini artırma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.