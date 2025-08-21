TüRk Kızılay Anamur Şubesi Ziyareti Yapıldı

ZİYARETİN DETAYLARI

Türk Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuz, beraberindeki heyet ile birlikte kaymakamı ziyaret ederek, Türk Kızılay’ın ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinde durdu.

Kaymakam Topsakaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti. Bu ziyaret, Türk Kızılay’ın bölgedeki etkisini artırma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.