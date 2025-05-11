Türk Kızılay Anne ve Çocuk Etkinliği Düzenledi

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DEPREM BÖLGESİNDE DÜZENLENDİ

Türk Kızılay, Anneler Günü’nü deprem bölgesindeki anne ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlikle kutluyor. Program, anne ve çocuk temalı aktivitelerin yanı sıra psikososyal destek sağlayan atölyeleri de içeriyor. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, İstanbul Kartal’daki Kızılay Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerine Anneler Günü’nü kutladı.

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye’de Anneler Günü’ne özel etkinlikler düzenledi. Bu programlar, anne ve çocuk arasındaki bağı güçlendirmek ve psikososyal destek sağlamak amacıyla, sanat terapileri, psiko-eğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyelerini içeriyor. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve anneleri için de özel programlar gerçekleştirildi.

HUZUREVİ’NE ZİYARET VE KUTLAMA

Türk Kızılay’ın ‘İyilikle Pişen Hayatlar’ projesi kapsamında, Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, İstanbul’daki Kızılay Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Yılmaz ve şefler, sohbet eşliğinde kahvaltı yaparak pasta keserek, annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Yılmaz, “Burası, Kızılay ailemizin anne-babalarının olduğu yer. Anneler Günü’nde de gelip ellerini öpmemiz, onların gülümsemelerini görmemiz, duasını almamız çok kıymetli” dedi.

Şef Yalçınkaya, “Kızılay bizim için çok ayrı yerde. Ne zaman çağırsa gidiyoruz, bazen çağırmadan da gidiyoruz. Anneler Günü’nde gelebileceğimiz en iyi yerdeyiz, çok mutluyuz, herkesin Anneler Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu. Şef Sivrioğlu ise, “Annelerimizle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Kızılay’la çok güzel işler yapıyoruz. İyi ki Kızılay için çalışıyoruz” dedi. Şef Zanna, “Ne kadar şanslıyız ki buradayız. Türkiye’de, dünyada, her yerde bütün annelerin teker teker elini öpüyoruz” ifadelerini kullandı.