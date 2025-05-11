Türk Kızılay, Anneler Günü kutladı

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADILAR

Türk Kızılay, depremden etkilenen bölgelerde Anneler Günü’nü anneler ve çocuklar için düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye gibi illerde anne ile çocuklar arasındaki bağı güçlendirme ve psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda anneler ve çocuklar, sanat terapileri, psikoeğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyelerine katıldı. Ayrıca, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve annelerine yönelik programlar da gerçekleştirildi.

HUZUREVİNDE ANNELERE DESTEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “İyilikle Pişen Hayatlar” projesi çerçevesinde ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte İstanbul’un Kartal ilçesindeki Kızılay Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelen Yılmaz ve şefler, pasta keserek annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Yılmaz, “Burası, Kızılay ailemizin anne ve babalarının olduğu yer. Anneler Günü’nde de gelip ellerini öpmemiz, onların gülümsemelerini görmemiz, duasını almamız çok kıymetli. Şeflerimiz de sürpriz yaparak bizlerle beraber büyüklerimizin ellerini öpmeye geldi, çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

MÜZİK DİNLETİSİYLE ZİYARET ZENGİNLEŞTİ

Şef Yalçınkaya, Anneler Günü’nde huzurevini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, herkesin Anneler Günü’nü kutladı. Kızılay ile pek çok güzel iş yaptıklarını vurgulayan Sivrioğlu, annelerle buluşmanın önemine dikkat çekti. Zanna ise “Ne kadar şanslıyız ki buradayız. Türkiye’de, dünyada, her yerde bütün annelerin teker teker elini öpüyoruz, iyi ki varsınız.” yorumunu yaptı. Ayrıca, ziyarete katılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu, etkinlikte şarkılarla renk kattı.