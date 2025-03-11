Türk Kızılay’dan Ağrı’da Anlamlı İftar Organizasyonu

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, oruç tutmaya yeni başlayan Kuran Kursu öğrencilerine iftar etkinliği düzenledi ve bu özel anlarını paylaştı. Ağrı’daki Zeki Aydemir Kur’an Kursu’nda eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, ‘Tekne orucu’ programı ile ilk oruç heyecanını yaşadı. Minik öğrenciler, eve getirdikleri yemeklerin yanında Türk Kızılay tarafından sunulan sıcak çorba ile iftarlarını açtı. Yemek duasının ardından, Kızılay gönüllüleriyle birlikte oyunlar oynayan çocuklar, palyaço eşliğinde yüzlerini boyatarak keyifli anlar geçirdi.

GIDA YARDIM PROJESİ

Etkinlikte, “Bir Sınıf Bir Koli” projesi kapsamında çocuklar, evlerinden getirdikleri baklagillerle gıda kolilerini doldurdu. Hazırlanan bu koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak amacıyla teslim alındı. Kızılay Kadın Ağrı Saha Sorumlusu ve Yetim Koordinatörü Zehra Erdevir, etkinliğin manevi ve toplumsal önemine dikkat çekerek, “Ramazan ayında çocuklarımızla bir arada olmak bizler için çok anlamlı. Tekne orucu tutan miniklerimize çorba ikramında bulunduk, iftarlarını ezanla birlikte açtılar. İftardan sonra eğlenceli oyunlarla onların bu özel gününü daha da keyifli hale getirdik. Ayrıca geçen hafta Kur’an Kursu’na teslim ettiğimiz boş gıda kolilerini, çocuklarımızın kendi evlerinden getirdikleri malzemelerle doldurarak teslim aldık. Bu koliler ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak” açıklaması yaptı.

ETKİNLİĞİN HEDEFİ VE ANLAMI

Zeki Aydemir Kur’an Kursu’nda öğretici olarak görev yapan Belgin Aksak, etkinliği çocukları oruç tutmaya alıştırma amacıyla düzenlediklerini belirtti. Aksak, “Tekne orucu, çocukların oruç tutmaya alışması için yapılan yarım günlük bir uygulama. Miniklerimiz, iftarlarını top sesiyle açtı ve oruç tuttuklarına dair belgelerle ödüllendirildi. Eminim ki bu an, onların hafızasında unutulmaz bir hatıra olarak kalacak. Ayrıca kursumuzda her bir sınıfa Kızılay tarafından gıda kolileri yerleştirildi ve biz de bu projeye destek vermek istedik. İyi ki varsınız Kızılay” sözlerini ifade etti.