Türk Kızılay, Depremde Gıda Desteği Verdi

DEPREM SONRASI GIDA DESTEĞİ

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği sağlandığını açıkladı. Türk Kızılay, İstanbul’da 3 binden fazla gönüllü ve çalışan ile 100’den fazla ikram aracıyla hizmet verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul’daki depremler sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki gıda hizmetinin hızla devreye alındığı belirtildi.

KESİNTİSİZ DESTEK

İlk saatlerden itibaren İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sunulduğuna dikkat çekildi. Türk Kızılay ve beslenme platformu paydaşları, dün saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttı. Güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara desteğin sürdüğünün altı çizildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ayrıca, Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşların “0552 150 18 68” numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebileceği ifade edildi.