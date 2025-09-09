Türk Kızılay, Depremzedelere Eğitim Desteği Sağlıyor

EĞİTİM YARDIMLARIYLA DESTEK DEVAM EDİYOR

Bu yıl 117 bini aşkın öğrenciye ulaşan Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yeni eğitim-öğretim yılına başlayan 7 bini aşkın öğrenciye eğitim desteği sağlıyor. Kızılay, ‘Eğitime Destek’ kampanyasıyla 6 ildeki öğrencilere farklı içeriklerde hazırlanan kırtasiye kitleri ulaştırıyor. Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemek amacıyla burs programı, nakdi eğitim yardımları, kırtasiye ve eğitim materyali ile çevrim içi eğitim desteği sunuyor. Eğitim destek programlarıyla bu yıl daha fazla öğrenciye ulaşmayı planlıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE DESTEK

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde okula başlama heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmayan Kızılay, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep gibi illerde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Defterler, kalem setleri ve matematik araçları içeren “Okul Başlangıç Kitleri”, toplamda 7107 öğrenciye ulaştı.

BURS PROGRAMINDA ÖNCELİKLİ HEDEF DEPREMZEDE GENÇLER

Üç yıldır sürdürülen burs programıyla binlerce gence düzenli destek sunan Kızılay, bu yıl özellikle depremzede gençlere öncelik tanıyor. Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleri’nde ders çalışan üniversite adayı gençler, kazandıkları bölümlerde Kızılay burslarıyla eğitim yolculuklarına devam edecek.

Kızılay, ‘Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye’nin Geleceği’ sloganıyla başlattığı yeni kampanyasında herkesi bu iyilik yolculuğuna katılmaya davet ediyor. Tüm GSM operatörlerinden 2868’e “EĞİTİM” yazarak gönderilen her SMS, 20 TL’lik bağışla bir çocuğun hayatında yeni bir sayfa açıyor.