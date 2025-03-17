Türk Kızılay Gaziantep’ten İhtiyaç Sahiplerine Yemek Desteği

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, ihtiyaç sahibi olan 9 bin 200 bireye iftar ve sahur yemeklerini evlerine ulaştırıyor. Şube, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin desteğiyle depremzede, engelli, hasta, yaşlılar ve yetimlerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine Ramazan süresince her gün sıcak yemek sağlıyor. Yıl boyunca yemek, giyim ve gıda yardımları yapan Türk Kızılay Gaziantep, Ramazan ayında bu çalışmaları daha da yoğunlaştırıyor. Gaziantep’teki aşevinden çıkan sıcak yemekler, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürülüyor.

SÜREKLİ HİZMET VE HAZIRLIKLAR

Kızılay Gaziantep Şubesi’nde görevli aşçılar, günün erken saatlerinde mesaiye başlayarak yemek hazırlıyor. Büyük kazanlarda pişirilen yemekler, ekipler tarafından sefer taslarına konulup ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor. Ekipler, belirlenen mahallerde dolaşarak yemekleri teslim ediyor ve bir sonraki gün sefer taslarını toplayarak yeniden sıcak yemek dağıtımına hazırlanıyor. Hijyenik şartlarda, gıda mühendisi gözetiminde hazırlanan yemeklerin üç çeşidi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

DEVAM EDEN YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, hayırseverlerin katkılarıyla Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceklerini belirtiyor. Bozgeyik, “Mübarek Ramazan ayındayız. Bu ay bereketi ve yardımlaşmayı tüm ülkemizde yaşatıyoruz. Aşevimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Yılda 365 gün, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyoruz” diye konuşuyor.

AŞEVİNİN ÖNEMİ

Ramazan için kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Bozgeyik, şu anda 9 bin 200 kişiye iftar ve sahur yemekleri sağladıklarını ifade ediyor. “Bu aşevi bölgemiz için büyük önem taşıyor. Deprem döneminde günlük 25 bin kişilik kapasiteyle olağanüstü bir çalışma yürüttük. Aktif kalmaya devam ediyoruz ve hayırseverlerin yardımlarını Kızılay’a ulaştırmalarını bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.