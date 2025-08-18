Türk Kızılay, Gazze için acil çağrı yaptı

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Türkiye’deki büyükelçiliklerine bir açık mektup gönderdi ve bu mektupta Gazze için acil eylem çağrısında bulundu. Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, çatışma ve afet bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak, yaralılara yardım ulaştırmak ve hayat kurtarmak amacıyla çalışan insani yardım çalışanlarının özverili hizmetlerini onurlandırmak üzere 19 Ağustos’un Dünya İnsani Yardım Günü olarak anıldığı vurgulandı. Türk Kızılay’ın da dahil olduğu Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu, küresel çapta insani yardım çalışanlarına yönelik artan saldırılar nedeniyle bu yılki Dünya İnsani Yardım Günü temasını “İnsanlığı Koru” olarak belirledi.

İNSANLIK DRAMI VE İHTİYAÇLAR

Geçtiğimiz yıl insani yardım çalışanları için en kötü yıl olarak kayıtlara geçmesine rağmen 2025, şimdiden daha kötü bir tablo ortaya koyuyor. Yılın ilk altı ayında 168 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Yardım çalışanlarına yönelik artan şiddetin Gazze’de yaşanan insani felaketin etkisinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Açıklamada, 2025 yılı içinde Kızılay-Kızılhaç Hareketi bünyesinde bulunan ulusal derneklerden 17 insani yardım çalışanının saldırıların hedefi olduğu, 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar süresince 346’sı Birleşmiş Milletler, 51’i Filistin Kızılayı çalışanı olmak üzere toplam 508 yardım çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Türk Kızılay, insani yardım çalışanlarının korunmasının uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde bir yükümlülük olduğuna dikkat çekti ve başta Gazze olmak üzere dünya genelinde insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi için çağrıda bulundu.

ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASI

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçiliklerine, sivillerin korunması, insani ihtiyaçların karşılanması ve krizin daha fazla derinleşmesinin önlenmesi için çatışmaların gecikmeden sona erdirilmesi gerektiğini belirten beş maddelik acil insani eylem çağrısında bulundu. Yılmaz, “Birleşmiş Milletler kuruluşları ve tarafsız insani aktörler yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeli, işgalci güç tüm geçiş noktalarını açık tutmakla yükümlü kılınmalıdır” dedi. Ayrıca, tüm taraflarla iletişim kurabilecek bir elçi atanması gerektiğini ve insani operasyonların takibi için tarafsız ülkeler veya Kızılhaç/Kızılay gibi yapıların ‘hami güç’ olarak görevlendirilmesini talep etti. Yılmaz, insani yardım ve sağlık çalışanlarının görevlerini tehdit, saldırı ya da engellemeye uğramaksızın gerçekleştirebilmesi için çok uluslu bir İnsani Gözlem ve Koruma Gücü konuşlandırılması gerektiğini belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN SORUMLULUĞU

Yılmaz, uluslararası toplumun hareketsizliğinin sadece insan ızdırabını derinleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Cenevre Sözleşmeleri’nin otoritesini zayıflatacağını, kurallara dayalı uluslararası düzenin temellerini sarsacağını ifade etti. “Bugün artık açıklamalar dönemi geride kalmıştır. Gazze’deki trajedi, yalnızca bir insani acil durum değil, insanlık adına verdiğimiz ortak sınavdır” değerlendirmesinde bulundu.