Türk Kızılay, Gazze’ye Yemek Dağıtımı Yapıyor

DÜZENLİ YEMEK DAĞITIMI

Türk Kızılay, El Kudüs Hastanesi’ne her gün 600 kişilik sıcak yemek gönderiyor ve Gazze genelinde toplam 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu ve açlık nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze’de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, sıcak yemek dağıtımlarına devam ediyor.

HASTANELERE GIDA YARDIMI

Filistin Kızılayı ile iş birliği içinde yürütülen bu çalışmalar sayesinde Gazze’de yaralı ve hastaların tedavi gördüğü hastanelere gıda yardımı ulaştırılıyor. Türk Kızılay, Gazze Şeridi’ndeki El Kudüs Hastanesi’ne her gün 600 kişilik yemek göndererek, hastalar, refakatçiler ve sağlık personelinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ayrıca Türk Kızılay, Ürdün ve Mısır’dan insani yardım malzemelerinin geçişi için de çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu çabalar, bölgedeki insani durumu iyileştirme amacı taşırken, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Van Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı. Hayvan Hareketleri Kontrol Altına Alındı. Denetimler Sürekle Devam Edecek. Aşılamada Yüzde 85 Başarı Sağlandı. Şap Hastalığına Dikkat Edilmeli. Hayvan...

Van'daki geçici olarak kapatılan hayvan pazarı, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini vurguladı ve hayvan sahiplerini uyardı.
Konya’da İki Farklı Kaza Görüntüleri

Konya'nın Meram ve Karatay ilçelerinde iki ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Birinci kazada yayaya çarpan otomobil, diğerinde ise ters yolda giden araç kaldırımdaki bir kişiyi vurdu.

