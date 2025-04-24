Türk Kızılay, Gıda Desteği Sağladı

AFTER DEPREM YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği sağlandığını duyurdu. Türk Kızılaydan yayımlanan yazılı açıklamada, İstanbul’da 3 binden fazla gönüllü ve çalışan, 100’den fazla ikram aracıyla hizmet verildiği ifade edildi.

GIDA HİZMETİ VE DAYANIŞMA

Açıklamada, İstanbul’daki depremler sonrasında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ana görev olan gıda hizmetinin hızlıca devreye alındığı belirtildi. Türk Kızılay, ilk saatlerden itibaren İstanbul genelindeki toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sundu. Ayrıca, Türk Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının, dünden itibaren saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttığı bilgisi verildi.

DESTEK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, güvenlik endişesi nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara yardımın devam ettiği vurgulandı. Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşların “0552 150 18 68” numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebileceği bilgisi de paylaşıldı.