Türk Kızılay Hedef 1919 Kampanyası Desteklendi

KAMPANYA BAŞLANGICI VE AMACI

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a gelişini anarak “Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can” isimli bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya emniyet personeli ve Yeşilay gönüllüleri destek veriyor. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, kampanyaya katılan gönüllüler, kan bağışı yaparak önemli bir farkındalık oluşturdu.

Kampanya çerçevesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Samsun Şubesi’nin gönüllüleri bir araya geldi. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, etkinliğe katılan tüm kurumlara ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Samsun Valiliği’nin himayesinde yürütülen kampanya kapsamında, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve emniyet mensupları bağışta bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de kampanyaya aktif olarak katılarak kan verdi. Güneş, kan vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Yeşilay olarak biz de ‘Birbirimize candan bağlıyız Samsun’ sloganıyla başlatılan kampanyaya elimizden gelen desteği gönüllülerimizle birlikte vermek istedik. Samsun halkımızı da kan vermeye davet ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Kampanya, 24 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre zarfında daha fazla katılım sağlanarak kan bağışlarının artırılması hedefleniyor.