Türk Kızılay’ı Gönüllüleri, YKS Sınavında İkramda Bulundu

GÖNÜLLÜLER SINAVDA DESTEK OLDU

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında, sınava katılan öğrencilere ve okul önünde bekleyen ailelerine ikramda bulundu. Ağrı il merkezindeki Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi önüne Kızılay ikram aracı yerleştirildi.

İKRAMLAR VE MORAL DESTEĞİ

Sınavın sabah erken saatlerinden itibaren bölgede bulunan Kızılay gönüllüleri, öğrencilere ve onları yalnız bırakmayan velilere çay, kek, limonata ve su dağıttı. Etkinlik kapsamında, velilerin sınav öncesi ve süresince daha rahat etmeleri amacıyla Kızılay gönüllüleri, ikramların yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek moral desteği de sundu. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sabahında gençlerin ve ailelerinin yanında olmayı bir görev bildiklerini söyledi. “Üniversite hayali kuran gençlerimiz için çok önemli bir gün. Onların heyecanına ortak olmak, ailelerine bir nebze moral verebilmek amacıyla Kızılay olarak sahadayız. Gönüllülerimizle birlikte sınav merkezlerinin önünde konumlanarak çay, kek, limonata ve su ikram ettik. Bu özel günde yanlarında olduğumuzu hissettirmek en büyük amacımızdı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

İkramlardan ve gönüllülerin ilgisinden memnun kalan vatandaşlar, Kızılay’a teşekkür etti. Veliler, sınav heyecanını yaşarken kendileriyle yakından ilgilenilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu anlamlı destek için gönüllülere minnettar olduklarını belirtti.