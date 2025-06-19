Türk Kızılay’ı Şuhut’ta Kan Bağışı Yaptı

KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA YÜKSEK İLGİ

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi, Şuhut Yeni Cami önünde bu kampanyayı düzenleyerek vatandaşların katkı sağlamasını sağladı.

VATANDAŞLAR TESTTEN GEÇTİ

Kampanyaya katılan vatandaşlar, öncelikle araç içerisinde yer alan sistemle kan bağışı yapabilmek için testten geçti. Uygun bulunan kişiler, gönüllü olarak kan bağışında bulunarak bu önemli konuya destek verdi. Toplamda 50 gönüllünün katıldığı bu etkinlikte, Kızılay ekipleri tarafından kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.