Türk Kızılay’ın 46. Aşevi Açıldı

NEVŞEHİR’DE AŞEVİ AÇILIŞI YAPILDI

Türk Kızılay, Türkiye genelindeki 46. aşevi olan Nevşehir Aşevinin resmi açılışını Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Yılmaz, “Aşevleri bizim alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür” sözleriyle açılışın önemini vurguladı. Ayrıca, Kızılay Genel Başkanı, açılışta, aşevlerinin 2025 strateji planında en öncelikli projelerden biri olduğunu belirtti.

AŞEVLERİ SALGIN VE AFET ANLARI İÇİN HAZIRLIKTA BÜYÜK ROL OYNUYOR

Yılmaz konuşmasında, Türk Kızılay’ın afet durumlarında kapasitesini artırmak için altyapısını genişletmeye devam ettiğini ifade etti. Aşevlerinin kültürel ve geleneksel bakımdan önemli merkezler olduğunu dile getiren Yılmaz, “81 ilde tüm şubelerimize aşevi açmayı hedefliyoruz” dedi. Bu bağlamda, toplum yaşlandıkça aşevlerinin büyükler için destek noktaları haline geldiğini söyledi. “Aşevleri bizim için öbür dünyamıza yapacağımız yatırımdır” diyerek, bu mekanların manevi değerine dikkat çekti.

HİZMETİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI ÖNEMLİ

Açılışta söz alan Nevşehir Valisi Ali Fidan, tarihi mekanın aslına uygun şekilde hizmet vermesinin sevindirici olduğunu belirtti. “Bu hizmet, Nevşehir Valiliğimizin destekleriyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi.” diyen Fidan, açılan aşevinin hem günlük ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıracağını hem de olası afet durumlarında faaliyette bulunacağını ifade etti.

Açılışta Ramazan ayında burada yemek pişirme faaliyetlerinin gece boyunca sürdüğünü belirten Vali Fidan, “Burada pişen her bir lokma birlik, beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacaktır.” dedi. Açılışın ardından kurdele kesilen törenle, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.