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TÜRK KIZILAY’INI KUTLADIK, GURURDU

BARTIN VALİSİ’NDEN KIZILAY’A ÖVGÜ

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Kızılay’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Kızılay’ı, çaresizliğin üstüne doğan bir sabah güneşine benzetiyor. Vali Arslan, mesajında Türk Kızılay’ının Türk milletinin yardımseverlik ve dayanışma duygularının kurumsal temeli olduğunu belirtiyor.

KIZILAY’IN TARİHİ ROLÜ

Mesajında “1868 yılında ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kurulan Türk Kızılay’ı sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda milletimizin zor zamanlardaki güvencesi, umutların sönmeye yüz tuttuğu anda yanan bir ışıktır. Çalışanların emeğiyle, gönüllülerin vicdanıyla ve halkımızın desteğiyle büyüyen Türk Kızılay’ı afetlerde ilk sahaya inen, kan bağışında hayat kurtaran, yetimlere yuva olan ve yoksullara AŞ olan bir hayır kervanıdır. Kızılay’ın kırmızı hilali, yalnızca bir amblem değil, adeta çaresizliğin üstüne doğan bir sabah güneşidir” ifadelerini kullanıyor.

KIZILAY’IN GÖREVİ VE ÖNEMİ

Kızılay’ın afetlere müdahale kabiliyetine de vurgu yapan Vali Arslan, “Depremlerde, yangınlarda, sel felaketlerinde, salgın hastalıklarda, her türlü zorlukta halkımızın yanında olan ve yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan Türk Kızılay’ı, gönüllülük ruhuyla hareket eden binlerce çalışanı ile gurur kaynağımızdır. Bugün, Kızılay’ın sadece geçmişine değil, geleceğine de sahip çıkma günü” diyor.

Vali Arslan, dayanışmanın önemini vurgulayarak, “Hep birlikte el vererek, bu iyilik zincirine yeni halkalar eklemek; dayanışmayı, yardımlaşmayı ve insanlığı yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğu” ifadesini kullanıyor. Son olarak, Türk Kızılay’ının 157. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutluyor ve insanlığa umut olan Kızılay neferleri ile desteğini esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkürlerini iletiyor.

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