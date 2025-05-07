Türk Kızılay’ının 105. Kurulu Tamamlandı

GENEL KURUL YAPILDI

Türk Kızılay’ın 105. Genel Kurulu, Ankara’da geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş durumda. Genel kurula katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya önemli bir destek sunuyor. Mevcut Başkan Fatma Meriç Yılmaz, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine getirildi.

YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Genel Başkan Yılmaz’ın yönetim listesinde Kütahyalı gazeteci Semra Tozaraydın da bulunuyor. Yeni yönetim kurulunda yer alan diğer isimler arasında Esra Özkoç, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık ve Mustafa Sarılar yer alıyor. Tozaraydın, Türk Kızılay’ın yeni yönetiminde yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtiyor.