“Türk Kızılay Kadın Sergisi Açık”

SERGi HAKKINDA GENEL BILGi

“Türkiye Yüzyılı Kadınları” isimli Mikro Sanat Resim Sergisi, Nişantaşı Selahattin Kara Art Studio’da sanatseverlerle buluşuyor. Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, sergi 5 Haziran’a kadar ziyaret edilebiliyor. Sergi, cumhuriyetin 102. yılı anısına kadının toplumsal ve tarihsel mücadelesine dair önemli bilgiler sunuyor.

SERGiDEN ELDE EDİLEN GELİR

Sanatçı Murat Uçar’ın eserlerinin sergilendiği bu etkinlikte, sergiden elde edilen gelir, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi’ne bağışlanıyor. Böylece sergi, hem sanatsal bir etkinlik olmanın yanı sıra, sosyal bir katkı da sağlayarak toplumun yararına hizmet ediyor.