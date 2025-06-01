Türk Kızılay, Kurban Bayramı’nda Yardımda Olacak

KURBAN BAYRAMI’NI DÜNYA GENELİNDE İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN ANLAMLI HALE GETİRME

Türk Kızılay, Kurban Bayramı sırasında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, açlık, kıtlık, savaş ve doğal afetlerin neden olduğu insani krizlerle mücadele eden ülkelerde vekaletle kurban kesimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu süreç, bayram coşkusunu ve dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşımayı amaçlıyor. Türk Kızılay, dünya genelindeki milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofralarını zenginleştirecek şekilde bağışçıların emanet ettiği kurban hisselerini dikkatlice ulaştıracak. Kesilen kurbanların etleri, bölge koşulları düşünülerek hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtılacak ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerini yaşamalarına olanak tanıyacak.

AFRİKA’DA İNSANİ KRİZLERLE MÜCADELE

Kızılay, bu yıl Balkanlar’da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova; Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan, Orta Doğu’da ise Irak, Suriye, Yemen ve Gazze gibi yardımın kritik önem taşıdığı bölgelere ulaşacak. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Afrika’nın birçok yeri çatışmalar, kuraklık ve göç hareketleri nedeniyle derin insani krizlerle karşı karşıya. Türk Kızılay, bu kapsamda Afrika’daki faaliyetlerini artırmayı ve çok sayıda ihtiyaç sahibine kurban yardımıyla destek olmayı amaçlıyor. Afrika’da, Sudan, Çad, Somali, Nijer başta olmak üzere toplam 11 ülkede kurban organizasyonları gerçekleştirilecek. Sudan’da yaklaşık 25 milyon kişi, Çad’da mülteci akını ve şiddetli kuraklık nedeniyle nüfusun yüzde 40’ı insani yardıma muhtaç durumda. Somali, uzun süreli kuraklık nedeniyle açlık tehdidi altında ve Nijer’de gıda güvensizliği ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Türk Kızılay, bu ülkelerde kesilen kurban etlerini doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bayram sevincini paylaşmayı hedefliyor.

DAYANIŞMA RUHUNU DÜNYA GENELİNE TAŞIMAK

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Türk Kızılay olarak, Kurban Bayramı’nın dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle Afrika’da insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalarla temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Afrika’nın birçok ülkesinde milyonlarca insan açlık, kuraklık ve çatışmalar nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bağışçılarımızın desteğiyle Afrika başta olmak üzere, yurt dışındaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

BAĞIŞ DETAYLARI VE YÖNTEMLERİ

Türk Kızılay’ın 2025 yılı vekalet bedelleri, yurt dışında 5 bin 250 lira, yurt içinde ise 13 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler, Türkiye ve Gazze/Filistin için 350 dolar veya 305 avro; diğer ülkeler için 140 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verebiliyor. Vekalet vermek isteyen vatandaşlar, Kızılay’ın resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr üzerinden, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST/EFT/Havale yöntemleriyle veya 168 (yurt içi) ve +90 212 390 38 00 (yurt dışı) numaralı danışma hattından işlem gerçekleştirebiliyor.