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Türk Kızılay’la Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Söke ilçesinde, Türk Kızılay ile Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi arasındaki iş birliği ile kan bağışı kampanyası yapıldı. Kaymakam Ali Akça, etkinlikte yaptığı konuşmada kan bağışının önemini vurguladı.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLARIN SANATLARI SERGİLENDİ

Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi Öğretmeni Nursel Devran, etkinliği düzenlemelerinin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Programa katılan çocukların resimleri sergilendi ve aile üyeleri kan bağışında bulunma fırsatı buldu. Etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da yer aldı.

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