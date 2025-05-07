Türk Kızılay Manisa Başkanlığı Destek Veriyor

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Kızılay’ın Manisa’da nisan ayında vatandaşa sağladığı 10 milyonluk desteği duyurdu. Gürsel, Türk Kızılay Gönüllü Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİLER

Gürsel, gazetecilere “Türk Kızılay Onursal Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 5 Mayıs’ta Ankara’da Türk Kızılay Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz yeniden genel başkanlığa seçilirken, Türk Kızılay Manisa Şubesi önceki dönem başkanlarından Manisalı hemşerimiz Selman Keresteci ise yeniden Genel Merkez Denetim Kurulunda yer aldı.” açıklamasında bulundu.

NİSAN AYI YARDIMLARI

Ayrıca, nisan ayı içinde yapılan yardımlara da değinen Gürsel, “1300 adet gıda kolisi, 950 kişiye kıyafet, 1300 konserve kıyma ve kavurma ile 6 milyon 500 bin lira nakdi olmak üzere toplam 10 milyonluk yardım yaptık.” dedi.

KURBAN BAYRAMI KAMPANYASI

Kurban Bayramı’na hazırlık olarak başlatılan kampanya hakkında bilgi veren Gürsel, “2025 Kurban Bağış Kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Bu yıl belirlenen kurban vekalet ücretleri Türkiye, Filistin ve Gazze için 13 bin 250 lira, yurtdışı kurbanı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Yapılacak kurban bağışları, Türkiye Et ve Balık Kurumunda İslami usullere uygun bir şekilde kesilecek ve ekonomik durumu tespit edilmiş vatandaşlara ulaştırılacak.” şeklinde konuştu.

Gürsel, Manisalılara çağrıda bulunarak, “Manisa’da alacağımız her kurban bağışı, bu şehirdeki vatandaşlarımıza ulaşacak. Yapacağınız her bağış, bir ailenin yüzünü güldürecek, bir sofrayı bereketlendirecek.” dedi. Kurban bağışında bulunmak isteyenlerin Türkiye Kızılay Derneğine bağış yapabileceklerini ve 0236 231 15 99 ile 0552 168 17 78 numaralarından kendilerine ulaşabileceklerini de belirtti.