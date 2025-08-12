Türk Kızılay, Manisa’dan destek sağladı

DESTEK HIZLANDIRILDI

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem ile Manisa’daki orman yangınlarında görev alan ekipler ve vatandaşlara yardım ulaştırdı. Kızılay Manisa İl Merkezi, Şehzadeler, Soma ve Akhisar İlçe Şubeleriyle birlikte iki ikram aracı kullanarak Sındırgı ilçesinde depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere sıcak yemek, gıda ve hijyen malzemeleri gönderdi.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

Manisa’nın Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere de destek veren Türk Kızılay ekipleri, yangın bölgelerinde görev yapan personele su, sıcak yemek ve ikram malzemeleri ulaştırdı. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, bu çalışmalara dair yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay olarak afetin ve yangının olduğu her noktada milletimizin yanındayız. Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Aynı şekilde yangınlarla mücadele eden ekiplerimize de gıda, içecek ve hijyen malzemesi desteği sağladık. Türk Kızılay, her koşulda dayanışmanın simgesi olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.