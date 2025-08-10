Haberler

Türk Kızılay, Sındırgı’da Yemek Dağıtımı Yapıyor

DEPREM SONRASI YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Kızılay, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen deprem sonrası acil yardım çalışmaları başlattı. Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, depremin hemen arkasında bölgeye giden Kızılay ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, afet bölgelerinde beslenme hizmetlerinin koordinasyonunu sağlıyor.

MOBİL MUTFAKLAR VE GÖNÜLLÜ DESTEK

Kızılay ekipleri, mobil mutfaklar ve beslenme ekipleri ile afetzedelerle bir arada bulunuyor. Ekipler ve gönüllüler, 30 araçla depremden etkilenen vatandaşlara, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda sunumu yapıyor. Sahada yürütülen beslenme çalışmaları, ilgili otoritelerle iş birliği içinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

