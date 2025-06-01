Türk Kızılay Ücretsiz Fideleri Dağıttı

DİYARBAKIR’DAKİ PROJE İLE ÜRETİM ARTIRILIYOR

Diyarbakır’da, Türk Kızılay Sur Şubesi “Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi” kapsamındaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu proje sayesinde 10 bin sebze fidesi, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yazılı bir açıklama yaparak, kadın ve gençleri tohum, bitki ve toprakla bir araya getirerek sebze fidesi üretimini teşvik etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ FİDE DAĞITIMI YAPILDI

Sönmez, proje kapsamında yetiştirilen 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz fidelerinin çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını belirtti. Bu girişimle, bölgedeki tarımsal üretimi desteklemeyi, ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasını hedeflediklerini ifade etti. “Proje, tarımın bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini artırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır” diyen Sönmez, sebze üretiminin yaygınlaştırılmasına ve üreticilerin pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasına yönelik hedeflerini de vurguladı.

BEREKETLİ BİR SEZON DİLENDİ

Sönmez, projeye destek olan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sur Kaymakamı Asım Solak, GAPUTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu ve Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan İkrim’e de teşekkür etti. Çiftçilere bereketli bir üretim sezonu dileyerek, bu projenin bölgedeki tarımsal faaliyetlere olan katkısının büyük olacağını belirtti.