Haberler

Türk Kızılay, Yangınlarda Destek Sağlıyor

DESTEK GÖREVİNE SÜREKLİ DEVAM

Türk Kızılay, haziran ayından bu yana gerçekleşen 127 orman yangınına müdahaleye destek olmak amacıyla sahada aktif rol alıyor. Kurum, ülke genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede verilen desteğin kesintisiz sürdüğünü duyurdu. Kızılay ekipleri, Bolu ve Kahramanmaraş’taki yangınlardan etkilenen vatandaşlara su, içecek, ikramlık ve kumanya gibi beslenme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde beslenme hizmetinin ana sorumlusunu üstlenen Türk Kızılay, bu yaz mevsiminde meydana gelen orman yangınları sırasında kontrol altına alınan 127 yangın için toplamda 2,6 milyon kişilik beslenme desteği sağladı. Bu rakam, kurumun afet durumlarındaki etkinliğini ve destek sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürcan, Şehit Dereli’nin Ailesiyle Buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, orman yangını nedeniyle hayatını kaybeden Eyüp Dereli'nin ailesini ziyaret etti.
Haberler

Can Keleş, Beşiktaş’la İlgili İddialar Var

Fatih Karagümrük'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Can Keleş'in Beşiktaş'la ilgilendiği iddia ediliyor. Taraftarlar, genç futbolcunun kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.