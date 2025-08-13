Türk Kızılay, Yangınlarda Destek Sağlıyor

DESTEK GÖREVİNE SÜREKLİ DEVAM

Türk Kızılay, haziran ayından bu yana gerçekleşen 127 orman yangınına müdahaleye destek olmak amacıyla sahada aktif rol alıyor. Kurum, ülke genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede verilen desteğin kesintisiz sürdüğünü duyurdu. Kızılay ekipleri, Bolu ve Kahramanmaraş’taki yangınlardan etkilenen vatandaşlara su, içecek, ikramlık ve kumanya gibi beslenme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde beslenme hizmetinin ana sorumlusunu üstlenen Türk Kızılay, bu yaz mevsiminde meydana gelen orman yangınları sırasında kontrol altına alınan 127 yangın için toplamda 2,6 milyon kişilik beslenme desteği sağladı. Bu rakam, kurumun afet durumlarındaki etkinliğini ve destek sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.