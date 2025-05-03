Türk Kızılay, Yardımlara Devam Ediyor

YARDIM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Şube gönüllüleri, köylerde ve şehir merkezi içerisinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde gıda yardımları ulaştırırken, aynı zamanda vatandaşların moral ve motivasyonuna da destek oluyor. Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan bu yardımlarda, temel gıda ürünleri ile dolu yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

GIDA PAKETLERİ VE SAMİMİ SOHBETLER

Dağıtım çalışmalarına katılan Kızılay gönüllüsü gençler, ziyaret ettikleri yaşlı bireylerle sohbet ederek onların başka ihtiyaçlarını da not alıyor. Ziyaret edilen hanelere gıda paketlerinin yanı sıra kavurma da ulaştırılıyor. Yardım faaliyetleri sırasında vatandaşların hal ve hatırını soran ekipler, evlerde samimi muhabbetler gerçekleştiriyor. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Türk Kızılay’ının yılın her günü sahada bulunduğunu vurgulayarak, “Bizler yılın 365 günü gece gündüz demeden sahadayız. Her evde yemeklerin pişmesi, ocakların tütmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kapısını çaldığımız her ailemizle muhabbet ediyor, gıda paketlerimizi ve kurban kavurmalarımızı ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız her dua bizlerin daha da çok koşmasına vesile oluyor.” sözlerini paylaşıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Köy ziyaretleri sırasında çocuklarla da özel olarak ilgilenen Kızılay gönüllüleri, onlarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletiyor. Bu tür yardımlar, toplumun sosyal dayanışmasını güçlendiriyor.