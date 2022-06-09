Türk Kızılay’dan kurban açıklaması

Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini duyurdu ve yurt dışı kurban bedelinin 1475, yurt içi kurban bedeli 2475 olarak açıkladı.

Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.

Kızılay vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 2 bin 475, yurt dışı 1475 TL olarak belirledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “2022 yılı için kurban bedelimizi açıklamış oluyoruz. Yurt içi 2 bin 475 TL, yurt dışı için 1475 TL. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kurban bağışında bulunabilir. Döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa, Türkiye’de 165 euro ya da 175 dolar. Kurbanlarını yurt dışında kestirmek istiyorlarsa, 100 euro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermek mümkün” dedi.