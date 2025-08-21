Türk Kızılayı, 107 Yıllık Mektup Buldu

DEDENİN MEKTUP VE ESİR KARTLARI BULUNDU

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dedesi Onbaşı Yusuf (Hoca) Saygılı’ya ait olan 107 yıllık mektup ve esir kartlarını arşivde buldu. Türk Kızılayı, önemli arşivlerinden birisine sahip olup “Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi”ni organize etti. Bu sergi esnasında Ramazan Saygılı, dedesi Yusuf (Hoca) Saygılı’nın 1918 yılında Filistin Cephesi’nde esir düştüğünü belirterek, ona ait bir mektubun mevcut olup olmadığını sordu.

MEKTUP GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Arşivde yapılan incelemeler sonucu, 31 Ekim 1918’de İngilizlere esir düşen Onbaşı Yusuf’un ailesi için kaleme aldığı satırlar, bir asır sonra ortaya çıktı. Arşiv yetkilileri, 1925 yılına kadar esir kampında tutulan Onbaşı Yusuf’un mektubunu ve esir kartını, torunu Ramazan Saygılı’ya sundu. İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Saygılı, dedesinin Adana’ya döndükten sonra Saimbeyli ilçesinde imamlık yaptığını ve 1960 yılına geldiğinde 72 yaşındayken hayatını kaybettiğini ifade etti.

İYİLİK HAREKETİNE VURGU

Elde ettiği bu hediye için büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirten Saygılı, “Ecdadımızın da biz torunlarının da aynı yolda olduğunu görmekten mutluyum. Dedelerimiz dün Filistin ve Gazze için savaşmaya gitmişler. Bizler de aynı yere yardım götüren bir iyilik hareketinin parçasıyız. Dedeme rahmet okudum ve şükürler olsun ki biz de aynı yoldayız” diye konuştu. Saygılı, dedesinin yazdığı Osmanlıca mektupta, sağlık durumu hakkında bilgi verirken millete, orduya ve devlete dua ettiğini, birlik ve beraberlik temasına vurgu yaptığını söyledi.