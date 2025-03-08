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Türk Kızılayı Kadınlar Günü Buluşması

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla birçok meslek grubunda görev yapan kadınları bir araya getirdi. Bu etkinlikler kapsamında, katılımcı kadınların toplumsal hayattaki rolleri ön plana çıkarıldı ve Kızılay Kadın Kolları gönüllülerinin gerçekleştirdiği faaliyetler sergilendi.

KATILIMCILARA PLAKET VERİLDİ

Program sonunda etkinliğe katılan tüm kadınlara plaket takdim edildi. Etkinlikte, Kızılay Kadın Ağrı Saha Sorumlusu ve Yetim Koordinatörü Zehra Erdevir, Kızılay Kadın Ağrı Gönüllü Kazanım Sorumlusu Duygu Taş ile farklı meslek gruplarından birçok kadın yer aldı.

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